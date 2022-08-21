Курумканский район, Бурятия, , 09:14 — REGNUM В Бурятии 21 августа около 10:56 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Землетрясение Zeml.info

По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр сейсмособытия располагался в 24 к северо-западу от посёлка Улюнхан Курумканского района.

Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало. Между тем, по информации СМИ, подземные толчки почувствовали жители населенных пунктов Улькан и Карам Казачинско-Ленского района соседнего Приангарья.