Москва, , 09:12 — REGNUM В течение следующей недели в столице России ожидается аномально тёплая погода, при которой температура воздуха достигнет +33 °C. Об этом 21 августа рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Жара Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В Москве ожидается настоящая жара. 28-30 градусов в понедельник, а уже [во] вторник и среду — 31-33 градуса. Существенных осадков не ожидается», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик рассказал, что 22 августа в Москве ожидается небольшая облачность, которая исчезнет уже 23 августа.

При этом Вильфанд уточнил, что с 23 август перемещение воздушных масс будет идти с юга — с Турции, Малой Азии и Ближнего Востока

«Это приведет к тому, что температура будет на 7-8 градусов выше климатической нормы, в летний период это аномалия очень большая», — пояснил он.

Кроме того, синоптик добавил, что снижением температуры воздуха начнётся примерно с 29 августа, однако при этом она всё равно будет выше нормальных значений и составит +25… +29 °C.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентра РФ сообщили, что облачная погода, без осадков, но с прояснениями ожидается 21 августа в Москве.