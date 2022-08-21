Донецк, 21 августа, 2022, 09:11 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ 50 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 244 единицы боеприпасов. Об этом 21 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«За истекшие сутки представительство сообщало о 50 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник применял — РСЗО «Град», артиллерию 155 и 152 мм, минометы 120 мм. На ясиноватском — артиллерию 155 и 152 мм, НАР 80 мм (без применения авиации). На горловском — артиллерию 155, 152 и 122 мм», — отмечается в сообщении.

Под ударом оказались районы девяти населенных пунктов ДНР: столица г. Донецк (Киевский, Ленинский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Гольмовский, Зайцево (южное), Новобахмутовка, Горловка, Ясиноватая, Старомихайловка, Докучаевск, Еленовка.«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Киевском и районе Донецка и в освобожденном ранее населенном пункте Владимировка», — дополняется в сообщении.

Ранения различной степени тяжести получили 9 гражданских лиц. Среди лиц, получивших ранения — девочка 2018 г .р.