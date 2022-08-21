Красногорск, , 09:06 — REGNUM Причиной взрыва автомобиля Toyota Land Cruiser, в результате чего погибла журналист и политолог Дарья Дугина, предположительно, стал подрыв заложенного взрывного устройства. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба главка СК РФ по Московской области.

По данным следствия, 20 августа около 21:00 мск в Одинцовском городском округе в районе пос. Большие Вяземы на полном ходу движения на автодороге сработало, предположительно, установленное в Toyota Land Cruiser взрывное устройство, затем произошло возгорание машины.

Прорабатываются все возможные версии совершенного преступления.

30-летняя Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве.