Пекин, , 09:01 — REGNUM 22 августа Китай проведет военные учения с боевыми стрельбами в акватории Восточно-Китайского моря — недалеко от провинции Чжэцзян. Об этом 21 августа сообщает управление КНР по обеспечению безопасности на море.

Армия Китая Дарья Антонова © ИА REGNUM

Учения пройдут 22 августа с 02:00 (21:00 21 августа мск) до 16:00 (11:00 мск).

«Проход кораблей в указанные зоны на время учений будет запрещен», — отмечается в сообщении.

Учения Народно-освободительной армии Китая в разных районах, включая морскую акваторию и воздушное пространство вокруг Тайваня, не прекращаются с начала месяца. Они стали ответом на визиты американских делегаций на остров.