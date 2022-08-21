Мелитополь, 21 августа, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Экс-офицер ВСУ был задержан в Мелитополе сотрудниками силовых структур по подозрению в совершении диверсий. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба администрации города в своём телеграм-канале.

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«В Мелитополе сотрудники силовых структур задержали подозреваемого в совершении диверсий», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что задержанный осуществлял наблюдения за полетами российских военных на аэродроме.

Кроме того, отмечается, что в доме подозреваемого было найдено оружие, компоненты для изготовления взрывчатки, методички по применению военного арсенала и символика киевского террористического режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель республики при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что США планируют легализовать наращивание провокаций ВСУ в Крыму.