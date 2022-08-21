Кемерово, 21 августа, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Полицейские в Кемеровской области организовали поиски пропавшего без вести подростка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, его мать обратилась в полицию вечером 18 августа.

Валерия Иванова ИА REGNUM Сибирская тайга у города Абаза

По её словам, 16-летний мальчик собирал шишки в тайге вместе с родственниками. Выяснилось, что он часто уходил на соседний стан, где находятся сборщики кедровых шишек.

«В этот раз он также отправился туда, но пропал. Сотрудники полиции незамедлительно организовали масштабную поисковую операцию. Вся территория, где пропал несовершеннолетний, поделена на квадраты и тщательно проверяется», — отметили в ведомстве.

20 августа поисковая группа была значительно увеличена. К поискам привлечены полицейские, сотрудники агентства по защите населения и территории Кузбасса, представители других ведомств, местные жители и волонтёры. Операция находится на контроле в областном главке.