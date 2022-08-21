Вашингтон, 21 августа, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Американский киноактер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопеспоженились в штате Джорджия. Об этом 21 августа пишет Page Six.

Цитата из видеоинтервью Дженнифер Лопес

«Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова связали себя узами брака — на этот раз в присутствии друзей из списка звезд первой величины и семьи — в имении актера в Джорджии в субботу вечером», — отмечается в сообщении.

Аффлек и Лопес возобновили отношения в 2021 г. после длительного расставания. Пара впервые оформила помолвку еще в 2002 г., но расторгла ее спустя два года.