Красногорск, , 08:50 — REGNUM Автомобиль философа Александра Дугина, на котором была подорвана его дочь — журналист и политолог Дарья Дугина, находился перед этим на небольшой служебной парковке, а не на общедоступной. Об этом 21 августа сообщил поэт и переводчик Игорь Караулов в своём телеграм-канале.

Стоянка Владимир Югасов © ИА REGNUM

«Я уехал немного раньше. Проснулся среди ночи и узнал о трагедии. Моя машина стояла на той же небольшой служебной парковке, что и дугинский автомобиль. Там, видимо, он и был заминирован», — написал он в своём сообщении.

Также Караулов уточнил, что Большие Вяземы, в районе которых произошёл теракт, находятся в паре минут движения от усадьбы Захарово, где почти всегда бывает автомобильная пробка, а потому машина с Дарьей Дугиной была взорвана также и общественно-опасным способом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что расследование уголовного дела по факту взрыва автомобиля, в результате чего погибла журналистка и политолог Дарья Дугина, взяла на контроль прокуратура Московской области.