Алексей Колчин,
21 августа 2022, 10:56 — REGNUM Жители и гости Екатеринбурга 20 августа отметили 299-летие со дня основания города. Одним из мест притяжения стала Октябрьская площадь, где состоялся концерт. А завершился праздник салютом.
Подробно — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Зрители
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Выступление барда Александра Новикова
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Бард Александр Новиков
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Концерт на Октябрьской площади в честь 299-летия со дня основания Екатеринбурга
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Александр Маршал
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Концерт на Октябрьской площади в честь 299-летия со дня основания Екатеринбурга
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Концерт на Октябрьской площади в честь 299-летия со дня основания Екатеринбурга
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Концерт на Октябрьской площади в честь 299-летия со дня основания Екатеринбурга
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Александр Маршал
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Концерт на Октябрьской площади в честь 299-летия со дня основания Екатеринбурга
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Концерт на Октябрьской площади в честь 299-летия со дня основания Екатеринбурга
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Световое шоу на Макаровском мосту
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Световое шоу на Макаровском мосту
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Световое шоу на Макаровском мосту
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Световое шоу на Макаровском мосту
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Световое шоу на Макаровском мосту
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Световое шоу на Макаровском мосту
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Праздничный фейерверк в честь 299-летия со дня основания Екатеринбурга
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Праздничный фейерверк в честь 299-летия со дня основания Екатеринбурга
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Праздничный фейерверк в честь 299-летия со дня основания Екатеринбурга
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Праздничный фейерверк в честь 299-летия со дня основания Екатеринбурга
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Праздничный фейерверк в честь 299-летия со дня основания Екатеринбурга
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Праздничный фейерверк в честь 299-летия со дня основания Екатеринбурга
Алексей Колчин © ИА REGNUM