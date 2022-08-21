Абакан, 21 августа, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Гидротехнические сооружения Хакасии готовят к осеннему ледоставу и весеннему половодью. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакасия

Так, в аале Сартыков Алтайского района провели работы по приведению профиля дамбы — более 500 метров к проектным требованиям. Деньги на это были выделены правительством республики в рамках государственного задания. Откосы и оголовки траверс ГТС были усилены скальным грунтом.

Дамбу в Бейском районе очищают от зарослей, всего работы будут проведены на площади 120 тыс. кв. метров. В столице республики, в районе Нижней Согры расчищают землю вдоль дамбы по правому берегу реки Абакан от деревьев и кустов.

«На Северной, Южной и Восточной дамбах продолжен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, начатого в 2021 году. На текущий год запланировано и уже выполнено работ в общем объеме 4800 квадратных метров дорожного полотна», — отметили в ведомстве.