Лондон, , 08:39 — REGNUM Солдатам и их семьям стоит подготовиться к войне с Россией. С таким призывом в интервью The Mirror выступил уорент-офицер армии Великобритании Пол Карни.

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«Я хочу, чтобы мы все проверили, что физически готовы к боевым действиям. А еще важно, чтобы мы готовили близких и семьи… Я прошу, чтобы вы обсудили с ними потенциальное развертывание сейчас», — отметил он.

Карни добавил, что на текущий момент национальная армия Британии якобы готова к «войне и противостоянию угрозе со стороны России».