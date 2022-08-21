Красногорск, 21 августа, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела по факту взрыва автомобиля, в результате чего погибла журналистка и политолог Дарья Дугина, взяла на контроль прокуратура Московской области. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба надзорного ведомства в своём телеграм-канале.

Ysia.ru Прокуратура

«Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство, совершенное общеопасным способом)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по факту подрыва автомобиля журналистки и политолога Дарьи Дугиной следователями возбуждено уголовное дело.