Обнинск, Калужская область, 21 августа 2022, 11:38 — REGNUM Первый фестиваль здоровья, посвященный 75-летнему юбилею Федерального медико-биологического агентства России, состоялся 20 августа в Обнинске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве здравоохранения Калужской области.
Почетными гостями фестиваля стали начальник управления ФМБА России Михаил Ратманов и руководители учреждений ФМБА России Центрального федерального округа. Мероприятие прошло на территории живописного Белкинского парка. В программу праздника вошли спортивные мастер-классы и тренинги специалистов по оздоровлению, занятия аэробикой, йогой и пилатесом, выступления творческих, спортивных и музыкальных коллективов города. Все желающие смогли пройти диспансеризацию в мобильных комплексах по флюорографии и маммографии, УЗИ, сдать биохимический анализ крови. Звездным гостем мероприятия стал известный шоумен, актер и телеведущий Андрей Малахов.
Губернатор Владислав Шапша посетил ряд фестивальных площадок, в том числе «станцию здоровья». Здесь можно было пройти повозрастной профилактический осмотр — измерить давление, снять кардиограмму сердца, проверить качество зрения и получить консультацию специалистов.
В рамках мероприятия состоялась церемония передачи эстафеты проведения фестиваля здоровья Северо-Западному федеральному округу. В 2023 году фестиваль здоровья состоится в Санкт-Петербурге.
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