Обнинск, Калужская область, 21 августа, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Первый фестиваль здоровья, посвященный 75-летнему юбилею Федерального медико-биологического агентства России, состоялся 20 августа в Обнинске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве здравоохранения Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области Губернатор Владислав Шапша посетил «станцию здоровья».

Почетными гостями фестиваля стали начальник управления ФМБА России Михаил Ратманов и руководители учреждений ФМБА России Центрального федерального округа. Мероприятие прошло на территории живописного Белкинского парка. В программу праздника вошли спортивные мастер-классы и тренинги специалистов по оздоровлению, занятия аэробикой, йогой и пилатесом, выступления творческих, спортивных и музыкальных коллективов города. Все желающие смогли пройти диспансеризацию в мобильных комплексах по флюорографии и маммографии, УЗИ, сдать биохимический анализ крови. Звездным гостем мероприятия стал известный шоумен, актер и телеведущий Андрей Малахов.

Губернатор Владислав Шапша посетил ряд фестивальных площадок, в том числе «станцию здоровья». Здесь можно было пройти повозрастной профилактический осмотр — измерить давление, снять кардиограмму сердца, проверить качество зрения и получить консультацию специалистов.

«Сегодня впервые в стране ФМБА России проводит в нашем городе фестиваль здоровья. Для того, чтобы быть здоровыми, нужно потрудиться, позаботиться о себе — правильно питаться, заниматься спортом. Давайте поможем нашей больнице и нашим врачам. Мы в силах это сделать. Мы все за здоровый образ жизни», — отметил Владислав Шапша.

В рамках мероприятия состоялась церемония передачи эстафеты проведения фестиваля здоровья Северо-Западному федеральному округу. В 2023 году фестиваль здоровья состоится в Санкт-Петербурге.