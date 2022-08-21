Прага, 21 августа, 2022, 08:30 — ИА Регнум. За введение Европейским союзом запрета на выдачу шенгенских виз жителям России высказались главы комитетов по вопросам внешней политики Сената и Палаты депутатов Чехии Павел Фишер и Марек Женишек. Об этом 20 августа сообщило Чешское радио.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

По мнению председателей чешских парламентских комитетов, такой запрет должен быть в списке санкций против России, которые страны ЕС вводят после начала спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации бывшей УССР.

«Предоставление шенгенских виз россиянам должно прекратиться. Право обращаться к странам ЕС за поддержкой и международной защитой должно быть сохранено для граждан РФ, которые в них нуждаются», — сказал Фишер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сборные России и Белоруссии не примут участие в следующем сезоне Международной федерации хоккея (IIHF).