Красногорск, , 08:27 — REGNUM Член главного совета Запорожья Владимир Рогов связал гибель Дарьи Дугиной — дочери российского общественного деятеля Александра Дугина — с б.УССР.

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По его словам, «целью могли быть как Даша, так и ее отец — Александр Дугин». Он также заявил в своем Telegram-канале, что погибшая девушка вела собственную борьбу с «укрофашизмом и его анго-саксонскими хозяевами».

Ранее ряд знакомых семьи Дугиных выразили мнение по поводу гибели женщины. Так, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что за подрывом машины, в которой ехала Дарья, стоят «террористы режима» Зеленского, и что они планировали ликвидировать Александра Дугина.

Напомним, что в районе поселка Большие Вяземы в Одинцовском городском округе Подмосковья автомобиль Land Cruiser Prado, в котором ехала Дугина, взорвался во время движения по Можайскому шоссе.

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