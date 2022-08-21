Абу-Даби, , 08:22 — REGNUM Боксёр с бывшей УССР Александр Усик прокомментировал свою победу над представителем Великобритании Энтони Джошуа в бою за звание чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе. Он рассказал об этом на пресс-конференции по итогам поединка, проходившего в Абу-Даби.

Александр усик Andriy Makukha

По словам Усика, его второй поединок с британцем был очень важен и для него, и для бывшей УССР, при этом во время него боксёр немного переживал, хотя и может контролировать свои эмоции.

«Энтони во время восьмого раунда подумал, что он уже выиграл. Я увидел это в его глазах — возможно, такого и не было, не знаю. Но я повторял себе: ты не можешь остановиться, не можешь! На кону стояло довольно много. Слава Богу, победа есть», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боксёр с бывшей УССР Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа раздельным решением судей.