Симферополь, , 08:19 — REGNUM США планируют легализовать наращивание провокаций ВСУ в Крыму. Об этом 21 августа заявил постоянный представитель республике при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

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«В Вашингтоне и Киеве рассчитывают на создание новой точки эскалации войны НАТО с РФ. Именно ради этого Столтенберг натовским хлыстом активно загоняет своих подопечных на заседание т. н. международной платформы по деоккупации Крыма», — сказал Мурадов РИА Новости.

Он не исключил, что на заседании платформы Вашингтон даст отмашку националистам на усиление антикрымских военных провокаций с применением натовских вооружений, прикрываясь тем, что страны альянса не признают Крым частью РФ.

23 августа Киев планирует провести в онлайн-режиме второй международный саммит так называемой «Крымской платформы». В нем примут участие десятки стран и международных организаций. Участие подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг.