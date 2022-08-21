Муйский район, Бурятия, , 08:17 — REGNUM В Муйском районе Бурятии организованы работы по устранению последствий утечки соляной кислоты из контейнера. В ликвидации участвуют работники пожарной части, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Грузовой поезд

Инцидент произошёл в ночь на 21 августа на станции Таксимо. Из железнодорожного контейнера с 20 бочками по 200 литров произошла утечка кислоты. Как отмечается, состав следовал из Уфы в город Нерюнгри в Якутии.

«Находящаяся в контейнере соляная кислота не горючая и не взрывоопасная. Испарения, которые она выделяет при попадании в дыхательные пути и на слизистую, вызывают кашель и конъюнктивит. Пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

После происшествия контейнер был отцеплен от состава и отбуксирован в железнодорожный тупик в 5 км от посёлка. Для ограничения распространения паров кислоты пожарные организовали водяную завесу. К месту также выехали специалисты ПАСФ «ЭКОСПАС» из Иркутска.

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