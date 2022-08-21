Москва, , 08:15 — REGNUM Крупнейший иранский автопроизводитель Iran Khodro планирует возобновить поставки легковых автомобилей в Россию до конца 2022 года. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Iran Khodro Dena+ Iran Khodro

Компания Iran Khodro поставляла легковые авто в Россию с 2007 по 2009 год. Позже экспорт был прекращён из-за недостаточного спроса на эти автомобили.

Генеральный директор Iran Khodro Мехди Хатиби заявил, что компания уже договорилась с российской стороной о возобновлении поставок. Он подчеркнул, что Россия станет одним из ключевых иностранных рынков для Iran Khodro.

По данным агентства, на 1 июля 2022 года в России зарегистрировано около 10,4 тыс. автомобилей Iran Khodro. Почти все автомобили являются моделью Samand, произведённой с 2006 по 2008 год.

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