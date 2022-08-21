Москва, , 08:12 — REGNUM По факту подрыва автомобиля журналистки и политолога Дарьи Дугиной следователями возбуждено уголовное дело. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Эмблема СК РФ

«В Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки общеопасным способом», — говорится в сообщении.

Также указывается, по информации следователей, 20 августа около 21:00 мск в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье при передвижении по дороге в автомобиле Toyota Land Cruiser, предположительно, сработало взрывное устройство и после этого произошло возгорание.

Кроме того, отмечается, что управлявшая транспортным средством девушка погибла на месте и добавляется, что её личность установлена — это журналист и политолог Дарья Дугина.

«В настоящее время криминалистами и следователями ГСУ СК России по Московской области с участием коллег из ГУК СК России и специалистов-взрывотехников продолжается проведение осмотра места происшествия. По результатам осмотра будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, взрывотехническая, молекулярно-генетическая. Следствием прорабатываются все возможные версии совершения преступления», — заключается в сообщении.

Как передавало, глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели дочери философа Александра Дугина — Дарьи Дугиной, обвинив в этом киевских террористов.