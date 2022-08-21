Донецк, 21 августа, 2022, 08:03 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Докучаевск натовскими снарядами. Об этом 21 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

7th Army Training Command ВСУ

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«После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:20 — н.п. Новомихайловка — н.п. Докучаевск: выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее в результате обстрела боевиками киевского режима города Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб мужчина.