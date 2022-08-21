Москва, , 08:02 — REGNUM Коронавирус, с появлением гибрида штаммов «Дельта» и «Омикрон», названного «Дельтакроном», доказал, что не исчерпал своего потенциала к изменчивости, и в дальнейшем возможно появление такого варианта, который будет переносится значительно тяжелее. Об этом 20 августа рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

Александр Гинцбург Kremlin.ru

Специалист утказал, что «Дельтакрон» ясно продемонстрировал, что потенциал изменчивости коронавируса огромный и не ограничивается при этом точечными мутациями. Это служит свидетельством тому, что в будущем возможно появление более тяжёлого варианта вируса.

При этом глава Центра имени Гамалеи напомнил, что «Дельтакрон» сам по себе может не обладать эпидемиологическим потенциалом и не опасен сам по себе.

Гинцбург призвал жителей России ревакцинироваться перед началом нового эпидемического сезона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России в рамках клинических испытаний детской вакцины от коронавируса были привиты сто детей в возрасте от шести до 11 лет.

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