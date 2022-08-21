Кызыл, , 07:51 — REGNUM В Туве объёмы строительства жилья показали стремительный рост в первом полугодии 2022 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Новостройка в Кызыле Телеграмм-канал Владислава Ховалыга

По словам главы республики Владислава Ховалыга, за шесть месяцев в строй введено около 90 тыс. кв. метров жилья, что на 50% превышает показатели января-июня 2021 года.

«В эксплуатацию введено 10 многоквартирных домов на 382 квартиры, жильё получили 146 детей-сирот, 178 участников программы переселения из ветхого и аварийного жилья», — добавил глава региона.

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