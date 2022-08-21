Сочи, Краснодарский край, 21 августа, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям I Сочинского фестиваля классической музыки. Телеграмма опубликована на сайте президента.

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Путин отметил, что стартовавший в Сочи фестиваль подарит жителям и гостям южного курортного города радость встречи с настоящим искусством. Он выразил уверенность, что это мероприятие станет традиционным для города.

«И конечно, культурные события такого масштаба способствуют консолидации общества вокруг непреходящих гуманистических, духовно-нравственных, патриотических ценностей», — подытожил президент.

I Сочинский фестиваль классической музыки проходит с 20 по 28 августа на ведущих сценах Сочи. В рамках фестиваля пройдут концерты солистов балета Большого и Мариинского театров, литературно-музыкальные проекты и мастер-классы. Фестиваль закроется гала-концертом, на котором прозвучат отрывки из произведений Мусоргского, Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина, Глинки и Рахманинова.