Лондон, , 07:44 — REGNUM Средний годовой счет за электричество может вырасти до $7 тыс. (£6 тыс.) в Великобритании к апрелю следующего года. Об этом 21 августа сообщает Daily Mail, приводя данные прогноза консалтинговой компании по вопросам энергетики Auxilione.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Новые данные показывают, что верхний предел цен на энергоносители, который будет обновлен на этой неделе, в следующем году достигнет еще более высокого уровня», — сказано в материалах прогноза.

Уточняется, что в апреле текущего года размер среднего счета увеличился на 54% и достиг рекордного показателя в £1,97 тыс. ($2,4 тыс.). В октябре 2022 года средний счет за электроэнергию вырастет до £3,6 тыс. ($4,2 тыс.), в январе 2023-го — до £4,8 тыс. ($5,7 тыс.). При этом снижения цен не ожидается до июля 2023 года, когда средний годовой счет должен незначительно уменьшиться — до £5,5 тыс. ($6,5 тыс.).

Кроме того, издание приводит результаты социологического опроса, проведенного компанией Opinum. 40% респондентов уверены в том, что после октябрьского повышения цен они вряд ли смогут оплачивать счета.

Как ожидается, уровень ценового предела будет объявлен 26 августа, он станет действовать с октября, так как наступает холодное время года и растет потребление энергии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил мэр Лондона Садик Хан, если британское правительство не примет необходимых мер, миллионы британцев зимой не смогут себе позволить отапливать жилье и купить еду.

Читайте ранее в этом сюжете: «А как весело вводили санкции!» — в Британии опасаются зимы без тепла и еды