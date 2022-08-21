Лондон, 21 августа, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Средний годовой счет за электричество может вырасти до $7 тыс. (£6 тыс.) в Великобритании к апрелю следующего года. Об этом 21 августа сообщает Daily Mail, приводя данные прогноза консалтинговой компании по вопросам энергетики Auxilione.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

«Новые данные показывают, что верхний предел цен на энергоносители, который будет обновлен на этой неделе, в следующем году достигнет еще более высокого уровня», — сказано в материалах прогноза.

Уточняется, что в апреле текущего года размер среднего счета увеличился на 54% и достиг рекордного показателя в £1,97 тыс. ($2,4 тыс.). В октябре 2022 года средний счет за электроэнергию вырастет до £3,6 тыс. ($4,2 тыс.), в январе 2023-го — до £4,8 тыс. ($5,7 тыс.). При этом снижения цен не ожидается до июля 2023 года, когда средний годовой счет должен незначительно уменьшиться — до £5,5 тыс. ($6,5 тыс.).

Кроме того, издание приводит результаты социологического опроса, проведенного компанией Opinum. 40% респондентов уверены в том, что после октябрьского повышения цен они вряд ли смогут оплачивать счета.

Как ожидается, уровень ценового предела будет объявлен 26 августа, он станет действовать с октября, так как наступает холодное время года и растет потребление энергии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил мэр Лондона Садик Хан, если британское правительство не примет необходимых мер, миллионы британцев зимой не смогут себе позволить отапливать жилье и купить еду.