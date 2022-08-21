21 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Итальянских футболистов призвали проявить солидарность с остальными гражданами и проводить матчи не вечером, а в дневную жару

Владимир Бадмаев, , 09:26 — REGNUM Рост цен на энергоносители, который спровоцировал повышение тарифов на электричество в странах ЕС, оказывает влияние на все стороны жизни европейцев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

В городах сокращают время уличного освещения, в магазинах и офисах температура не опускается ниже 26 градусов, знаменитые памятники архитектуры остаются без подсветки. Но этого недостаточно, поэтому очень скоро последствия политики властей Италии предстоит почувствовать футболистам.

В известном издании Corriere della Sera появилась статья с предложением перенести футбольные матчи с вечера на дневное время. По мнению автора Джан Антонио Стеллы, назвавшего мир футбола «испорченным», это было бы правильным в эпоху тотальной экономии.

«Извините, почему все футбольные матчи в Италии проводятся ночью… Известно, что в Италии жарко. Но эти стадионы, освещённые ослепительными прожекторами в то время, когда цены на газ превысили 250 евро за мегаватт-час (в прошлом году было 20), сбивают с толку», — отметил он.

Призыв журналиста не остался незамеченным. Его поддержала экологическая организация Codacons, представители которой считают, что дневные матчи позволили бы существенно сократить потребление электроэнергии, что благотворно сказалось бы на экологии.

«Разговаривая о приближении энергетического кризиса, никто так и не упомянул про проведение матчей вечером. Перенос игры является очевидным способом экономить электричество и показать, что Серия А тоже солидарна с призывами к экономии», — говорится в сообщении.

Впрочем, пользователи соцсетей, то есть те самые простые итальянские граждане, об интересах которых якобы пекутся экологи, раскритиковали предложение. Они напомнили, что летом днём в Италии жарко, а зимой рано темнеет.

«Согласен, пусть футболисты играют в полдень, при плюс 45 градусов», — иронично прокомментировал Давиде М.

«Знайте, что причиной энергетических проблем планеты являются прожекторы на стадионах. Хорошо, что в торговые центры ещё не ходим при свечах», — пишет Антонио С.

Герард Дау. Старуха со свечой (фрагмент). 1661

«Иногда я удивляюсь, как могут существовать определённые организации и те, кто ими руководит», — недоумевает Кармине Л.

«После заявления Codacons я думаю, что это второе по бесполезности обращение в 2022 году… Всегда в точку!» — отметил Пьеро С., не уточнив впрочем, какое обращение было первым.

«Кто-нибудь, скажите им, что зимой в пасмурную погоду даже в три часа дня будет как поздно вечером, поэтому искусственный свет всё-равно будет нужен», — призвал Сильвано И.

«Хорошо. Тогда мы пойдем на стадион со свечами… Ой, не получится. Нам запретили приносить с собой зажигалки», — шутит пользователь Amo Moro.

«Никто не думает, что Италия сама способна производить электроэнергию вместо того, чтобы покупать её у Франции. Но мы рождены, чтобы зависеть от других… какой позор», — вставила Элизабетта В.

Впрочем, незначительное меньшинство комментаторов нашли рациональное зерно в предложении экологов. Некоторые предложили пойти ещё дальше.

«Я согласен с этим. Если нужно экономить энергию, то и футбол не должен оставаться в стороне», — считает Раффаэле Б. М.

«Тем временем торговые центры открыты по 12 часов в сутки 361 день в году (как минимум). Надо бы раньше закрываться», — добавил Джанлука А.

«Во Флоренции площадь Дуомо, Понте Веккьо и многие другие туристические объекты освещены до сих пор. Я старый, поэтому помню, что в 1973 году освещения зданий и памятников не было, все бары должны были закрываться в 22 часа, а телевидение прекращало работу в 22:45», — отметил Патрицио Т.

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