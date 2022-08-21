Вашингтон, , 07:38 — REGNUM Россия знает об уязвимости гравитационных ядерных бомб США. Об этом пишет издание The Hill, отмечая, что есть большие основания для беспокойства.

Американские ядерные бомбы United States Department of Defense

«Среди прочих причин у США нет подходящего типа «нестратегического» оружия. У нее есть гравитационные ядерные бомбы, но Россия знает, что они особенно уязвимы, когда хранятся на земле или перевозятся на самолетах, пролетающих через оспариваемое воздушное пространство. Более того, почти всегда существует большой интервал между приказом нанести удар и наведением самолета на цель. В «ядерном бизнесе» это критический недостаток», — говорится в статье.

Также СМИ отмечает, что ВМС США нуждаются в новом поколении крылатых ракет малой и средней дальности с ядерным вооружением, в основном потому, что различные президенты, включая нынешнего, блокировали разработку. Америка находится в незавидном положении, имея неподходящий тип оружия для сдерживания использования Россией боеголовок малой мощности. Знает об уязвимости «ядерной» Америки и Китай.

Ранее глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил, что Америка «яростно» переписывает свою доктрину ядерного оружия.