Токио, , 07:27 — REGNUM Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) хотело бы продолжить сотрудничество по Международной космической станции после 2024 года, заявил директор московского представительства офиса JAXA Есио Вада агентству ТАСС.

МКС NASA

Вада рассказал, что идею поддержки проекта после 2024 года также поддерживает американское аэрокосмическое агентство NASA. Он добавил, что если другие участники проекта решат продлить срок эксплуатации станции, то в JAXA поддержат это решение.

В 2021 году в Роскосмосе заявили о намерении выйти из проекта МКС после 2024 года. Это решение объясняется износом основных конструкций станции.

В июле 2022 года глава Роскосмоса Юрий Борисов подтвердил, что такое решение принято, однако все обязательства российской стороны перед партнерами будут выполнены. Он добавил, что точные сроки выхода из проекта МКС будут определены исходя из состояния станции.

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