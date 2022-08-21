Москва, , 07:13 — REGNUM Соболезнования философу Александру Дугину в связи с гибелью его дочери Дарьи выразил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас 21 августа в своём телеграм-канале.

Андрей Клишас Дарья Драй © ИА REGNUM

«Александру Дугину глубочайшие соболезнования», — написал Клишас. Также сенатор отметил, что террористы, и исполнители и их заказчики, в обязательном порядке должны быть уничтожены, где бы они ни находились.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Запорожье предполагают, что к гибели дочери Дугина причастны укронацисты.

Напомним, в Московской области на Можайском шоссе в ночь на 21 августа был взорван внедорожник, которым управляла Дарья Дугина, дочь философа Дугина. Ряд источников предполагает, что сам Дугин должен был находиться в автомобиле вместе с дочерью, но по чистой случайности философ возвращался домой на другом автомобиле.

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