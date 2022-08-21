Вашингтон, 21 августа, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Американский актер Кевин Сорбо призвал прекратить финансовую помощь бывшей УССР. «Перестаньте отправлять деньги [б. УССР]», — оставил он запись в соцсети.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Новый транш помощи подвергла критике член палаты представителей Лорен Боберт. По её словам, выделение администрацией значительных сумм бывшей УССР стало «еженедельным феноменом». Президент США отправляет без ограничений деньги налогоплательщиков на битву, которая не является битвой Америки. «Почему мы это позволяем?» — вопрошает политик.

Ранее глава США Джо Байден распорядился о выделении бывшей УССР новой военной помощи. Речь идет о поставках на 775 млн рублей.