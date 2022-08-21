Могадишо, , 06:57 — REGNUM Боевики радикальной террористической группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), устроившие осаду отеля в столице Сомали, городе Могадишо, были ликвидированы силовиками. Об этом 21 августа сообщило Agence France-Presse (AFP).

Военные Сомали AMISOM Public Information

Как уточнил командир силовиков из органов безопасности Сомали, осада отеля прекращена, боевики ликвидированы, за последний час из здания отеля не было слышно ни одного выстрела.

Общее число погибших в результате нападения боевиков на отель Hayat в Могадишо выросло, по данным издания Somali Guardian, до 40 человек, пострадало около 70 человек.

Напомним, нападение на террористов отель произошло 19 августа, в отеле в этот момент находились известные политики, в том числе члены парламента страны. В связи с атакой боевиков было отменено заседание парламента Сомали.

Радикальная группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), базирующаяся в Сомали, тесно связана с международной террористической организацией «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН на территории страны.

Читайте ранее в этом сюжете: В столице Сомали слышны взрывы