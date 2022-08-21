Щучанский район, Курганская область, 21 августа, 2022, 06:54 — ИА Регнум. В Курганской области из-за ДТП погибли два человека. Об этом особщает областное управление ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла днём 20 августа в Щучанском районе. По предварительным данным, «Рено Сандеро», которой управляла женщина 1981 года рождения, ехала в сторону Челябинска. С ней находились две девушки 2002 года рождения. Она выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком «Мерседес», который отбросило на грузовик «МАН».

Грузовики съехали с дороги и загорелись. Погибли водители «МАН» и «Рено». А водитель «Мерседеса» и пассажирки «Рено» получили различные травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Варненском районе Челябинской области погибли двое взрослых и ребёнок.

Добавим, в июле на территории Зауралья было совершено 72 ДТП. Погибли семь человек. По сравнению с июлем 2021 года аварий, погибших и пострадавших стало меньше.