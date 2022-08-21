Токио, 21 августа, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Правительство Японии рассматривает возможность принять на вооружение более 1 тыс. крылатых ракет дальнего радиуса действия для самообороны. Причиной называется ухудшение безопасности в стране и действиями Китая и Северной Кореи, пишет Yomiuri Shimbun со ссылкой на свои источники.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Япония

В планах усовершенствование имеющихся противокорабельных ракет Type-12 разработки Mitsubishi Heavy Industries. Дальность действия увеличат примерно до 1 тыс. км. Это позволит в случае угрозы поражать цели прибрежных районов Китая и в КНДР.

Ожидается, что модернизированные ракеты поступят на вооружение Японии уже в 2024 году, что на два года раньше, чем планировалось ранее. Министерство обороны страны намерено оказывать инвестиционную поддержку их бюджета страны компаниям при выполнении оборонных заказов.