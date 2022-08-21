Муйский район, Бурятия, 21 августа, 2022, 06:41 — ИА Регнум. В Муйском районе Бурятии в ночь на 21 августа произошла утечка соляной кислоты из железнодорожного контейнера. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Грузовой поезд

Инцидент произошёл на станции Таксимо. Утечка произошла из контейнера с 20 бочками по 200 литров. Отмечается. что на движение поездов утечка кислоты не повлияла. Территория в настоящее время оцеплена сотрудниками полиции.

«Из Иркутска на место выехала группа ПАСФ ЭКОСПАС, с сорбентом и веществом для устранения течи. В готовности находится ближайшая лаборатория Роспотребнадзора г. Северобайкальск». — отметили в ведомстве.