Берлин, , 06:39 — REGNUM Шуточный пост об «одинокой» турбине для газопровода «Северный поток» удалила немецкая компания Siemens Energy и принесла извинения. Соответствующая запись 20 августа размещена в Twitter компании.

Газовая турбина Pro-Per Energy Services

«Мы удалили наш твит о турбине, который вызвал неоднозначную дискуссию. Мы поняли, что тональность и тема твита были сочтены неуместными. Это не входило в наши намерения, и мы приносим свои извинения», — поясняется в сообщении.

Siemens Energy предложила пользователям в шутку создать плейлист для «одинокой» турбины, предназначенной для газопровода «Северный поток», которая ждёт отправки в пункт назначения на площадке компании в ФРГ.

Основная часть пользователей восприняла публикацию с юмором, начав активно предлагать различные музыкальные композиции. Так, например, Газпром предложил Siemens включить в плейлист песню Breaking the Law («Нарушая закон»). Однако нашлись и те, кто посчитал шутку компании неуместной и даже оскорбительной.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что единственный рабочий на сегодня газоперекачивающий агрегат «Северного потока» будет временно остановлен 31 августа на трое суток в связи с плановым техобслуживанием.

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