Вашингтон, , 06:22 — REGNUM В США жители активно скупают оружие. Эксперты полагают, что страна находится на грани нового внутреннего конфликта, пишет британская газета The Guardian.

Оружие

Как отмечает издание, доктор Гарен Уинтемьют, который основал в Калифорнии центр по исследованию насилия с применением огнестрельного оружия, называл предупреждения о грядущей гражданской войне в Америке «бредом сумасшедшего», однако теперь изменил своё мнение. Перед президентскими выборами американцы активно скупают оружие. После голосования ажиотаж спадал, но сейчас все по-другому.

Уинтемьют заявил изданию, что продажи оружия резко возросли в январе 2020 года, и люди продолжают запасаться оружием, как безумные. Многие покупали оружие впервые.

В поисках ответов Калифорнийский центр по исследованию насилия с применением огнестрельного оружия, провёл в июле опрос. Результаты ошеломили Гарена Уинтемьюта. Половина опрошенных американцев ожидают гражданской войны в стране в ближайшие несколько лет. Каждый пятый считает, что политическое насилие оправдано при некоторых обстоятельствах. Многие респонденты заявили, что иметь сильного лидера важнее для США, чем оставаться демократией.