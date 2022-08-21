Улан-Удэ, 21 августа, 2022, 06:17 — ИА Регнум. Утечка соляной кислоты из железнодорожного контейнера произошла на станции Таксимо Муйского района Бурятии. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Pixabay.com Железная дорога

Информация об утечке опасного химического вещества поступила в региональное ведомство в 00:55 по местному времени 21 августа (19:55 мск 20 августа). В железнодорожном контейнере находилась партия соляной кислоты в количестве 20 бочек по 200 литров. Общий тоннаж партии составляет более 18 тыс. тонн.

На месте утечки было произведено орошение контейнера и проведена водяная завеса для уменьшения количества испарений. После этих мероприятий контейнер был отбуксирован спасателями за пределы посёлка Таксимо на расстояние пять километров. Угрозы для населения утечка не представляет, работы по ликвидации последствий ЧП продолжаются.

«Сотрудниками МВД России организовано оцепление территории для недопущения посторонних лиц и охрана контейнера. Из города Иркутска на место выехала группа профессионального аварийно-спасательного формирования «Экоспас» с сорбентом и веществом для устранения течи. В готовности находится ближайшая лаборатория Роспотребнадзора — г. Северобайкальск», — указано в заявлении регионального ведомства.

Уточняется, что движение поездов на участке в районе аварии осуществляется в соответствии с графиком, никаких изменений в расписании не произошло.