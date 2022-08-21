Москва, 21 августа, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Повторный прокат и спецпоказ фильма «Северный ветер» актрисы и режиссёра Ренаты Литвиновой отменены в России. Об этом 20 августа сообщила сама Литвинова в своём телеграм-канале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рената Литвинова

«Прокат, спецпоказ «Северного ветра» — всё отменено. «Внезапно». Причины — без комментариев», — так написала Литвинова. Заявление снабжено скриншотом, где указано, что прокат и специальное событие, связанное с выходом фильма, были отменены по не зависящим от сети кинотеатров обстоятельствам.

Фильм «Северный ветер» должен был выйти в повторный прокат 25 августа. Роли в нём исполняют Антон Шагин, Рената Литвинова, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Максим Суханов и другие.