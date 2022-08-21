Москва, 21 августа, 2022, 05:57 — ИА Регнум. В России за сутки, 20 августа, ликвидировано 52 природных пожара на площади 265 га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Лесной пожар

По данным ведомства, по состоянию на 00:00 мск 21 августа на территории России действует 90 лесных пожаров. Их площадь составляет 102 883 га.

Крупные пожары бушуют в Якутии. В лесах тушат семь возгораний на общей площади 80 889 га. В Рязанской области горит 7470 га лесного фонда. В Республике Коми площади пожаров составляет 6741 га, в Нижегородской области — 5200 га).

Стоит отметить, 20 августа общая площадь лесных пожаров в России исчислялась 84 935 га.