Лондон, 21 августа, 2022, 05:44 — ИА Регнум. Рабочие крупнейшего контейнерного порта в Великобритании объявили восьмидневную забастовку. Об этом 20 августа сообщает агентство Reuters.

Станислав Ленц. Забастовка (фрагмент). 1910

около 2 тыс. сотрудников контейнерного порта Феликстоу, расположенного на восточном побережье Англии, начнут забастовку с 21 августа. Главное требование рабочих касается вопроса заработной платы. Профсоюзы требуют повышения оплаты труда для рабочих, которые столкнулись с резким повышением цен т, как следствие, ростом стоимости жизни.

«Забастовка вызовет огромные сбои и вызовет массовые ударные волны по всей цепочке поставок Великобритании, но этот спор полностью создан компанией», — указал Бобби Мортон, национальный сотрудник профсоюза Unite.

Отмечается, что следствием забастовки могут стать логистические проблемы и нарушения в цепочках поставок, что, в свою очередь, вызовет серьёзные трудности в морской торговле.

По мнению Мортона, компания могла удовлетворить все претензии сотрудников, не доводя ситуацию до обострения и акций протеста, но по какой-то причине руководство не воспользовалось этой возможностью.

Отмечается, что это будет первая забастовка рабочих в порту Феликстоу с 1989 года. Порт является основным хабом для экспорта и импорта в Великобританию с долей около 50% для каждой категории.

Ранее ИА REGNUM сообщало о забастовке пилотов крупнейшего скандинавского авиаперевозчика SAS, который по этой причине был вынужден отменить 1700 рейсов, запланированных на сентябрь и октябрь.