Муйский район, Бурятия, 21 августа, 2022, 05:44 — ИА Регнум. В Бурятии на станции Таксимо Муйского района из железнодорожного контейнера произошла утечка соляной кислоты, сообщили 21 августа в ГУ МЧС по Бурятии.

03. mchs. gov.ru Железнодорожный контейнер

В контейнере находилось 20 бочек по 200 литров. Общий тоннаж соляной кислоты превысил 18 тысяч тонн. На график движения поездов происшествие не повлияло.

В ликвидации ЧП участвует пожарный поезд. Проводятся мероприятия по созданию водяной завесы, испарения значительно уменьшились. Контейнер с соляной кислотой отбуксировали в тупик «Полис Логистика», на расстояние 5 км от населённого пункта Таксимо.

В Бурятию из Иркутска выехала группа ПАСФ ЭКОСПАС с сорбентом и веществом для устранения течи. В готовности находится ближайшая лаборатория Управления Роспотребнадзора по Северобайкальску. Контейнер взят под охрану.