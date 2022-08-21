Токио, , 05:27 — REGNUM Японская корпорация Mitsui планирует сохранить свою долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». О решении компания уведомит до конца августа, сообщает издание Nikkei со ссылкой на источники.

Проект «Сахалин-2» Gazprom.ru

Стоит отметить, что проект «Сахалин-2» сменил оператора. Им станет ООО «Сахалинская энергия». В начале августа председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о создании новой компании с регистрацией в Южно-Сахалинске. Управляющим новой компании станет Андрей Олейников, действующий глава филиала Sakhalin Energy, который сейчас является оператором проекта.

По данным СМИ, в Mitsui считают, что за реструктуризацией управления проектов «Сахалин-2» не последует никаких негативных последствий, и рассматривают свой участие в нём.

Напомним, 30 июня президент России Владимир Путин издал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2». Зарубежные акционеры должны принять решение о своём участии в проекте. Mitsui и Mitsubishi имеют в нём 12,5% и 10% соответственно. На Россию приходится 8,8% всего японского импорта сжиженного природного газа, практически весь он идет с «Сахалина-2».

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