Вашингтон, 21 августа, 2022, 05:14 — ИА Регнум. Утверждения Госдепа США о том, что Россия, якобы, обладает химическим оружием, названы лживыми в посольстве РФ в Вашингтоне. Соответствующее заявление было опубликовано 20 августа пресс-службой российской дипмиссии в телеграм-канале.

Washington.mid.ru Посольство РФ в США

«Вашингтону хорошо известно, что в 2017 году наша страна полностью ликвидировала национальные запасы боевых отравляющих веществ», — сказано в заявлении посольства России.

Также российские дипломаты указали, что факт ликвидации химоружия Россией официально подтвердила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Кроме того, в российском посольстве напомнили, что США так и не ликвидировали свои запасы боевых отравляющих веществ. Таким образом, США на сегодняшний день являются единственной страной, не уничтожившей свой арсенал, как того требуют международные соглашения.

«Призываем Вашингтон прекратить уклоняться от выполнения своих международно-правовых обязательств, а также не вмешиваться во внутрироссийские дела», — заключили в российском посольстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в посольстве России в Вашингтоне отвергли обвинения Госдепа США по делу о якобы отравлении блогера Алексея Навального. Также в российской дипмиссии подчеркнули, что уголовное дело в отношении Навального не имеет политической подоплёки.