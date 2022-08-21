Рейтинги Шольца в Германии падают
Берлин, 21 августа, 2022, 05:01 — ИА Регнум. В Германии падают рейтинги канцлера ФРГ Олафа Шольца и правящей коалиции «Светофор». Об этом свидетельствуют итоги опроса, который проводился социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag, сообщают 21 августа СМИ.
Опрос проводился 19 августа. В нём участвовали 1002 респондента. Из них 62% ответили, что не удовлетворены политикой, проводимой Шольцем на посту главы правительства. Только 25% опрошенных удовлетворены его работой.
Если бы канцлера выбирали сейчас, то, согласно результатам соцопроса, Шольц оказался бы на третьем месте. Он набрал 18% голосов респондентов. Лидером стал вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек (сопредседатель немецкой партии «Зелёные») — 25%. На втором месте — председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (19% голосов респондентов).
Ухудшаются рейтинги федерального правительства. Как показывают данные соцопроса, 65% жителей Германии недовольны его работой. Лишь 27% ответили, что удовлетворены деятельностью правительства страны.