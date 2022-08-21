Берлин, 21 августа, 2022, 05:01 — ИА Регнум. В Германии падают рейтинги канцлера ФРГ Олафа Шольца и правящей коалиции «Светофор». Об этом свидетельствуют итоги опроса, который проводился социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag, сообщают 21 августа СМИ.

OSCE Parliamentary Assembly Олаф Шольц

Опрос проводился 19 августа. В нём участвовали 1002 респондента. Из них 62% ответили, что не удовлетворены политикой, проводимой Шольцем на посту главы правительства. Только 25% опрошенных удовлетворены его работой.

Если бы канцлера выбирали сейчас, то, согласно результатам соцопроса, Шольц оказался бы на третьем месте. Он набрал 18% голосов респондентов. Лидером стал вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек (сопредседатель немецкой партии «Зелёные») — 25%. На втором месте — председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (19% голосов респондентов).

Ухудшаются рейтинги федерального правительства. Как показывают данные соцопроса, 65% жителей Германии недовольны его работой. Лишь 27% ответили, что удовлетворены деятельностью правительства страны.