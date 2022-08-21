Тирана, , 04:40 — REGNUM Информацию о задержании граждан России не получало от властей Албании российское посольство в Тиране. Об этом 21 августа сообщило РИА Новости, ссылаясь на заявление дипломатов.

Флаг Албании и Георгий Кастриоти на коне, Тирана Andreas Lehner

Уточняется, что информация о задержании граждан России якобы при попытке проникнуть на военный завод в городе Грамши, до посольство РФ и консула местными властями не доводилась. Все сведения о якобы имевшем место инциденте содержатся только в албанских СМИ.

По данным Albanian Daily news, три человека якобы пытались проникнуть на оружейный завод, но были задержаны при попытке сфотографировать военное предприятие. Уточняется, что при попытке остановить их пострадали двое албанских солдат, подозреваемые распылили некий спрей во время стычки с военными.

Задержанные находятся в полицейском участке области Эльбасан, их трое — двое мужчин и женщина. Прокуратура Албании начала расследование по факту инцидента. По данным агентства Reuters, двое задержанных, якобы являются гражданами России.

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