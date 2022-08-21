Москва, , 04:24 — REGNUM Облачная погода, без осадков, но с прояснениями ожидается, согласно прогнозам метеорологов, 21 августа в Москве. Об этом сообщается 20 августа на сайте Гидрометцентра

Москва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Температура воздуха днём в в Москве прогреется до +24…+26 градусов, ночью станет прохладнее, термометры покажут лишь +15…+17 градусов.

Ветер будет дуть преимущественно в восточном и юго-восточном направлении, его скорость не превысит 6-11 м/сек. Атмосферное давление составит 754–755 мм рт. столба.

При этом уровень погодной опасности в городе будет оставаться повышенным до «оранжевого» из-за высокого риска возникновения пожаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве утром 21 августа будет ощущаться запах гари в связи с максимальной концентрацией взвешенных частиц в воздухе к этому времени.

Читайте ранее в этом сюжете: Концентрация гари в Москве достигнет максимума к утру 21 августа.