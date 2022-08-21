История вопроса

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Современный бокс зародился в Англии в 18 веке. С конца 19 века большинство боев проходило по правилам маркиза Куинсберри. С 1920 года бокс вошел в программу Олимпийских Игр.



Помимо классического бокса существуют местные разновидности – французский бокс, летхвей, муай-тай.